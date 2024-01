Heidi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 6 gennaio 2024): trama, cast e streaming delsu Canale 5 Stasera, sabato 6 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondadel 2015 diretto da Alain Gsponer. Il soggetto è basato sull’omonimo romanzo di Johanna Spyri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaè una bambina che vive assieme alla zia Dete, prima d’essere portata presso suo nonno, il “Vecchio dell’Alpe”, che in paese non ha una bella reputazione, in una casa fra i monti della Svizzera. Qui passa il suo tempo con l’amico Peter e pascola le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann. Qui fa la conoscenza di Clara, la figlia di Sesemann, costretta su una sedia a rotelle, e della sua rigida governante, la signora Rottenmeier. ...