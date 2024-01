Heidi | la trama del film del 2015 con Bruno Ganz senza spoiler

Leggi su screenworld

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ladiè basata sulle classiche vicende dell’omonimo romanzo di Johanna Spyri, e narra la storia di, una piccola orfana cresciuta insieme alla zia Dete. Quest’ultima, tuttavia, dovendo iniziare un nuovo lavoro a Francoforte non sarà più in grado di prendersi cura della nipote, per questo motivo la bambina sarà affidata al nonno, noto come il Vecchio dell’Alpe, un uomo che vive come un burbero eremita nella sua baita tra le verdi Alpi svizzere. Trascorrendo le sue giornate immersa nel verde della montagna, insieme al nonno, all’amico Peter e alle amabili caprette,scoprirà la gioia della libertà e la bellezza più pura della natura. Quest’idillio, però, durerà poco poiché la zia Dete deciderà di strappare la bambina da casa del nonno, per affidarla alle cure della famiglia Sesemann, che sta ...