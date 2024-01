Guerra di Gaza | così la Cnn si auto - imbavaglia per non dire cose che dispiacciano a Netanyahu e militari

(Di sabato 6 gennaio 2024) The Intercept ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio la portata di come la copertura della Cnn sulladi Israele nella Striscia dideve essere rivista dal suo ufficio a ...

The Intercept ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio la portata di come la copertura della Cnn sulladi Israele nella Striscia dideve essere rivista dal suo ufficio a Gerusalemme, che si attiene alla censura dell'esercito israeliano. Il rapporto evidenzia anche le istruzioni della Cnn al ...Nella notte, secondo quanto riporta Al Jazeera, bombardamenti su Khan Yunis e Deir al - Balah. Blinken in Turchia, al centro dei colloqui lae l'adesione della Svezia alla NatoIl conflitto tra Israele e Hamas è arrivato al giorno 92, continuano i raid su Gaza: il bilancio delle vittime ...The Intercept ha pubblicato un rapporto che descrive come la copertura della Cnn sulla guerra di Israele nella Striscia di Gaza deve essere rivista dal suo ufficio a Gerusalemme, che si attiene alla c ...