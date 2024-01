Gualtieri combatte lo smog ma cancella gli incentivi a chi compra auto green

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) L'acquisto delle nuove" finirà per lasciare ancor più al "verde" le tasche deglimobilisti romani. Il sindaco della Città metropolitana, Roberto, ha infatti abrogato l'agevolazione che prevedeva l'applicazione dell'Imposta provinciale trascrizione (Ipt) senza maggiorazione per i veicoli ad alimentazione elettrica, a gas metano, a Gpl e a idrogeno. Anche per questi veicoli "verdi", dunque, da lunedì scorso si applica «un aumento del 30 per cento su tutte le formalità inerenti ai passaggi di proprietà, anche per il nuovo acquisto dellevetture ecologiche», denuncia Confarca, la confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra studi di consulenzamobilistica escuole. Un esborso-extra di quasi un terzo per gli ...