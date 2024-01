Grande Fratello | scattano i provvedimenti | “Lunedì potrebbero arrivare delle squalifiche”

Momento di Grande commozione al Grande Fratello per Vittorio , che non è riuscito a bloccare le sue lacrime. Nella mattinata del 6 gennaio il ... (caffeinamagazine)

Nelle scorse ore, durante uno scambio di confidenze, Stefano Miele , new entry nella Casa del Grande fratello , ha parla to di Tommaso Zorzi con ... (isaechia)

L'Inter passa in testa al giro di boa e in attesa della Juventus (impegnata sul campo della Salernitana delPippo) sale a +5 sullarivale. Inzaghi non nasconde le difficoltà odierne ......più memoria RAM che permette al prodotto di essere più godibile nell'utilizzo rispetto il... l'ideale per chi vuole un prodotto potente daldisplay ma non vuole spendere 400/500. Doogee ...Anita Olivieri di nuovo nel mirino dopo l'abbandono di Beatrice Luzzi: la frase contro il pubblico del GF fa discutere ...Grande Fratello, Monia confessa di aver baciato Massimiliano. Attualmente, Massimiliano sta attraversando momenti ricchi di vita che meritano celebrazioni all’interno della casa del Grande Fratello.