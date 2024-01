Grande Fratello | a Vittorio manca Beatrice La replica di Fiordaliso | “Aspetta fino a lunedì”

(Di sabato 6 gennaio 2024)inizia a sentire lanza del suo punto di riferimento in Casa:. Il giefsi confida con, negli ultimi giorniLuzzi ha dovuto abbandonare la Casa per un grave lutto che ha colpito la sua famiglia.ha confidato adi iniziare a sentire la suanza poichè nella Casa l’attrice era diventata un punto di riferimento per il giovane inquilino.infatti sono riusciti fin da subito ad instaurare un buon legame d’amicizia e di supporto. Leggi anche –>Luzzi, le prime immagini dopo l’uscita dal ...

Il Grande Fratello 2023 prosegue con la trentesima puntata, in onda lunedì 8 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso ... (velvetmag)

...potuto trascorrere con voi e chiediamo al Padre di trovare conforto nei bei ricordi e nel... "Zagallo è come unper me. Quando arrivammo in Svezia per i Mondiali del 1958, avevo 17 anni ...Avevi dieci anni più di me, eri il mio. Da un angolo ti guardavo, zitta, ammirata. Rivedo l'istante in cui con le mani per terra, una gamba piegata, l'altra tesa all'indietro, gli ...Federico è geloso del rapporto di Vittorio con gli altri. Intanto Varrese è di nuovo nei guai per le sue uscite e per aver litigato con Monia. Mistero su Bea ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Massimiliano Varrese si è lasciato andare ad alcune considerazioni.