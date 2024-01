Golden Globe 2024 | le previsioni | Oppenheimer | Barbie o le ‘creature’ di Lanthimos?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 6 gennaio 2024) I nostri pronostici suidi Nolan è il favorito della vigilia, mentre nel campo delle commedie sarà sfida all'ultimo voto frae Povere creature!. Sarà il primo, grande appuntamento della nuova awards season: la cerimonia per l'ottantunesima edizione dei, in programma per domenica notte al Beverly Hilton di Los Angeles. Se finora i premi delle associazioni dei critici americani hanno ricompensato in particolar modo due titoli, vale a dire Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e La zona d'interesse di Jonathan Glazer, è probabile che i giurati deisi facciano influenzare anche dall'impatto mediatico dei principali film in gara: non a caso a riscuotere il maggior numero di candidature, ...