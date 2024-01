Gol e spettacolo a Frosinone | il Monza cala il tris e vince in trasferta

(Di sabato 6 gennaio 2024) I brianzoli, in vantaggio di tre gol a inizio secondo tempo, passano 3-2 allo Stirpe. Ilreagisce con Harroui e Soulé (rigore) e sfiora la rimonta incredibile

L' Udinese sconfigge il Bologna con il risultato di 3-0 al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della... (calciomercato)

Kenan Yildiz torna a regalare spettacolo in queste sue prime apparizioni con la maglia della Juventus. Il turco classe 2005 ha segnato il gol del ... (sportface)

Spettacolare finale di partita per Nikola Jokic in Golden State-Denver 127-130, match della regular season NBA 2023/2024. Il campione serbo ha ... (sportface)

Idealmente si passavano il pallone, tra une l'altro, tra un'azione pericolosa e un cambiamento ... tutto bello, meraviglioso, unoin attesa di tutto il resto. Una volta passato il ...Una gara daè anche quella tra Virtus Verona e Atalanta. Nel girone B, contro il fanalino di ... invece, è un derby assai sentito che però a differenza di tutti gli altri promette. Match ...Il direttore sportivo dell'Hellas Sogliano ha usato parole pesanti nei confronti del Var per quanto concerne il secondo gol assegnato all'Inter ...(Adnkronos) - Dure parole del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano a Dazn dopo il ko 2-1 con l'Inter e il mancato intervento per un fallo in attacco di Bastoni su Duda durante l'azione che ha p ...