Gli host Airbnb che dovranno pagare la cedolare secca al 26%

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 6 gennaio 2024) All’inizio del novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate aveva sequestrato 779 milioni di euro ad. L’accusa era grave: evasione fiscale per il mancato versamento (dal 2017 al 2021), della(pari al 21%). La piattaforma si è seduta al tavolo con il Fisco italiano e quella cifra è stata ricalcolata. Alla fine, il dovuto era di 353 milioni a cui sono stati aggiunti 174 milioni di sanzioni amministrative e 49 milioni di interessi (per un totale di 576 milioni di euro). Il tutto nei giorni in cui il Parlamento ha dato il via libera alla Legge di Bilancio 2024, all’interno della quale è stata aumentata l’aliquota per le locazioni brevi al 26%., tutti i cambiamenti dal 2024 Per correre ai ripari, in attesa di definire cosa accadrà per quel che ...