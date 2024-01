Giuseppe Fava | il giornalista che “sapeva e parlava” contro la mafia

Leggi su dilei

(Di sabato 6 gennaio 2024) “Sono trascorsi quarant’anni dal vile assassinio per mano mafiosa diche ha messo la sua passione civile al servizio della gente e della Sicilia, impegnato nella battaglia per liberarla dal giogo della criminalità e dalla rete di collusioni.ha fatto del giornalismo uno strumento di irrinunciabile libertà”. Ecco le toccanti parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in sua memoria. Oggi, a quarant’anni di distanza da quel giorno imbevuto di sangue e terrore, vogliamo ricordare– meglio conosciuto come Pippo – che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità. Un uomo che ha fatto grandi sacrifici per la sua passione civile, per il suo popolo e per la sua amata Sicilia. Cinque colpi di pistola alla testa, sparati ...