Giorgia Meloni ha fatto il pieno in tv | cosa è successo mentre parlava

(Di sabato 6 gennaio 2024) I dati non mentono mai. È lecito non amare un Presidente del Consiglio o dissentire dalle sue idee, meno auspicabile che un alto funzionario dello Stato si auguri che il Paese finisca in bancarotta come ha “sentenziato” via Twitter un noto magistrato della Corte dei Conti. Tutto fa parte del gioco talvolta perverso della politica. Ma poi la verità viene a galla. Giovedìsi è “consegnata” - si fa per dire - a un fuoco di fila di 42 domande formulate dai giornalisti, come giusto nella massima libertà, senza filtri e ipocrisie. Un ballon d'essai che andava dalla finanziaria al caso Pozzolo, dai rapporti con l'Ue alla legge bavaglio, dai migranti fino a un possibile confronto tv con Elly Schlein. I pubblicitari non hanno dubbi: la conferenza stampa trasmessa su Rai 1, Rete 4 e La7 ha totalizzato il 22.2% di share con quasi 3 milioni di ...