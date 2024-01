Gigante maschile Adelboden 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) A che ora e come seguire ildi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è lo svizzero Marco Odermatt, idolo di casa e padrone incontrastato della classifica generale e di quella di specialità. Sulla famigerata pista ‘Chuenisbärgli’ proveranno a rendergli la vita difficile, tra gli altri, l’austriaco Manuel Feller, il canadese James Crawford, il croato Filip Zubcic, il francese Alexis Pinturault, lo sloveno Zan Kranjec, il norvegese Henrik Kristoffersen e il connazionale Loic Meillard. Presente anche l’altro norvegese Aleksander Aamodt Kilde, anche se ilnegli ultimi anni non è più la sua disciplina di riferimento. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza in sette, pronti a dare la caccia ad un risultato di primo piano sulle ...