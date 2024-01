Gigante Kranjska Gora | Brignone ancora sul podio | è terza

La canadese Valerie Grenier – 26 anni e secondo successo in carriera – ha vinto in 1.50.51 lo slalom Gigante di Coppa del Mondo di Kranjska Gora ... (bergamonews)

Federica Brignone , italiana più titolata nello sci alpino, ha parlato dopo il terzo posto neldiGora . Questa gara le permette di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità ed il secondo posto nella generale , dietro solamente all'immensa Mikaela ...La canadese Valerie Grenier , 26 anni e secondo successo in carriera, ha vinto in 1.50.51 lo slalomdi cdm diGora bissando il successo dello scorso anno. Ma per l'Italia - mentre seconda è finita la svizzera Lara Gut - Behrami in 1.50.88 - c'è ancora uno splendido podio con ...PAGELLE GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA 2024 Sabato 6 gennaio Federica Brignone, 8: sta mantenendo una continuità di rendimento straordinaria. Nei sei giganti disputati sin qui, è salita sul podio per ...VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - SCI ALPINO - Durante la seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora la statunitense Paula Moltzan subisce una spigolata e rischia di finire sulle reti, ma la ...