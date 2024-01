Gigante di Kranjska Gora | 12esima Sofia Goggia | vince ancora la canadese Valerie Grenier

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 gennaio 2024) La– 26 anni e secondo successo in carriera – ha vinto in 1.50.51 lo slalomdi Coppa del Mondo dibissando il successo dello scorso anno. Ma per l’Italia – mentre seconda è finita la svizzera Lara Gut- Behrami in 1.50.88 – c’èuno splendido podio con Federica Brignone, terza in 1.51.02 che conserva il pettorale rosso di leader della disciplina. Per l’Italia – con una seconda manche ancor più’ con fondo bagnato e scivoloso per la pioggia – c’è poi Marta Bassino 10/a in 1.52.41. In classifica, dopo un’altra bella gara, anche12/a in 1.56.81 e rientrata ormai nel gruppo delle migliori gigantiste. Chiude la meranese Elisa Platino 26/a in 1.55.12 Domenica a ...