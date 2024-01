Gianni Rivera va alla Cedu contro il Milan | «Sfruttano il mio nome e la mia immagine»

Leggi su open.online

(Di sabato 6 gennaio 2024)fa causa al. L’ex bandiera rossonera vuole portare il club davantiCorte Europea per i diritti dell’uomo. In un fondo su La Stampa il Golden Boy del calcio italiano spiega che vaper ricorrereun giudizio negativo della Cassazione che non ha riconosciuto il suo diritto d’sui suoi cimeli esposti a San Siro.ha fatto causa cinque anni fa a M-I Stadio, la società di Inter ecreata per gestire l’impianto. «Ho vinto in tribunale, ho perso in appello, sconfitta confermata dCassazione. «Più si sale, più contano i poteri forti. Ma non mi fermo», dice. Perché, sostiene, «nessuno mi aveva chiesto l’autorizzazione a esporre i miei cimeli. Ci ...