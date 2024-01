Gianni Rivera fa causa al Milan | il motivo della querelle

(Di sabato 6 gennaio 2024)è una bandiera per ilcon un passato importantissimo con la maglia rossonera caratterizzato da oltre 500 presenze e più di 120 gol. L’ex calciatore ha fattoalla sua ex squadra e nel mirino è finito il Museo San Siro che espone maglie e cimeli. Intervistato da ‘Corriere.it’ ha dichiarato: “nessuno può usare la tua immagine senza chiedertelo. Diciamo che consegniamo la decisione dell’arbitro, cioè la Cassazione, alla verifica del Var… La Cassazione dice il Museo di San San Siro che ospita maglie e cimeli dei calciatori die Inter, quindi anche i miei, ha finalità didattiche ed educative: serve a far conoscere la Storia del club e i suoi protagonisti. Quindi niente ci è dovuto”.continua: “il diritto di usare l’immagine altrui può cedere il passo a ...

Gianni Rivera fa causa al Milan . L’ex bandiera rossonera vuole portare il club davanti alla Corte Europea per i diritti dell’uomo. In un fondo su ... (open.online)

Da una parte, monumento. Dall`altra il Milan, sito archeologico della storia calcistica. Entrambi patrimoni mondiali del football.ha conquistato il trofeo più ambito da ogni calciatore del ...promette battaglia dopo che la Cassazione gli ha dato torto nella querelle contro il Milan per la questione dei suoi cimeli esposti al Museo di San Siro. Cimeli che l'ex Golden Boy ..."Un pacchetto al giorno, una decina di caffè e la Gazzetta. Ma se tornassi indietro non cambierei nulla: io voglio morire ingestibile". Su Sportweek (auto)ritratto di un irregolare del pallone: "Suare ...Intervista a Gianni Rivera. Il grande ex trascina i rossoneri davanti ai magistrati della Corte dei diritti dell'uomo per i cimeli conservati al museo: "Speculano" ...