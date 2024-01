Gianluca Cantalamessa e Severino Nappi responsabili di tesseramento ed enti locali della Lega

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il commissario regionalein Campania, senatore Claudio Durigon, ha provveduto a nominare il senatoreresponsabile delin vista “dell’importante appuntamento del Congresso che si terrà nei prossimi mesi”, e il nuovo responsabile, il consigliere regionale“che avrà un impegno importante nella gestione delle elezioni del prossimo giugno in tantissimi comuni”. “Un sto ringraziamento a chi ha ricoperto questi delicati e fondamentali incarichi in questi anni. – afferma in una nota il commissario regionalecampana Claudio Durigon – Lain Campania prosegue il suo percorso di crescita e ...

