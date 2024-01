Giallo in Salento | 26enne trovata morta in casa | ipotesi suicidio | ma sentito il fidanzato

(Di sabato 6 gennaio 2024) Una ragazza di 26 anni, Roberta Bertacchi, è statanellarano, in provincia di Lecce, in cui viveva da poco. La giovane era impiccata sul balcone, con una sciarpa della squadra di calcio delrano legata alla pensilina. Nonostante la primasia quella del, gli inquirenti hanno deciso di approfondire le indagini e in caserma hanno ascoltato a lungo, come persona informata sui fatti, ildella ragazza, ritenuto vicino agli ambienti ultras delrano.

Le indagini sono coordinate dalla pm Rosaria Petrolo. Secondo quanto emerge, l'ipotesi del suicidio è avvallata dalla posizione del corpo, dal tipo di nodi con cui è stata legata la sciarpa e dalla ...