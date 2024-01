Giallo a Naro | due donne morte in case diverse | fermato 24enne

(Di sabato 6 gennaio 2024) Due, entrambe di origine rumena, sono state trovate, in provincia di Agrigento. La particolarità del caso è che le vittime sono state ritrovate in due appartamenti distinti, decedute in modi molto diversi tra loro: Maria Rus, di 54 anni, è morta a seguito di un incendio nella sua abitazione in Cortile L'articolo proviene da Il Difforme.

