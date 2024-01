GF Vip 5 | nuovo ruolo televisivo per Giulia Salemi | ecco dove la vedremo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 6 gennaio 2024)avrà un compito importante nel febbraio 2024 in un programma Rai nonostante le voci insistenti di gossip e la fine della sua avventura al Grande Fratello come addetta social. Dunque, questo è il secondo impiegodegno di nota dopo l’addio al reality condotto da Alfonso Signorini voluto dall’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Sarà una rinascita per lei? GF Vip 5: il prossimo impegnodidopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 3 e al Grande Fratello Vip 5 come concorrente ed essere stata l’inviata social al GF Vip 7 si appresta a passare da Mediaset alla Rai. Infatti, è stata scelta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni come inviata al Festival di Sanremo che si ...