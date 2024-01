GF rimprovera concorrenti per caso Luzzi | Anita offende il pubblico

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 6 gennaio 2024) Alcunidel Grande Fratello continuano a essere al centro di una tempesta mediatica a causa del comportamento assunto in seguito all'abbandono di Beatriceper la morte del padre Paolo. La mancanza di empatia e il disinteresse per la tragedia hanno suscitato indignazione sul web, portando persino Alfonso Signorini a prendere le distanze dai gieffini. La situazione ha spinto la produzione a intervenire, richiamando in confessionaleOlivieri, una dellepiù criticate per il suo atteggiamento. La romana sarebbe stata chiamata a confrontarsi sulla sua condotta nei confronti di Beatricee sulla polemica che ha coinvolto diversi inquilini. Secondo indiscrezioni, agli inquilini è stato chiesto di evitare comportamenti simili e di non menzionare l'argomento. Tuttavia, le ...