GF 2023 | Massimiliano Varrese non rispetta il dolore di Beatrice Luzzi? La sconcertante richiesta fatta alla produzione

(Di sabato 6 gennaio 2024)ha fatto una dichiarazione ironica nella casa del GFche è stata vista come irrispettosa per ciò che sta provando. Infatti, scherzando con alcuni inquilini, non è sembrato accettare il clima più triste che si respira nella casa di Cinecittà e si è lamentato di ciò. Ma le sue parole seppur sarcastiche hanno fatto storcere il naso a molte persone all’esterno, che non hanno perso l’occasione di criticare nuovamente l’attore. GF: uscita infelice disi trovava nella cucina del Grande Fratelloinsieme a Fiordaliso e Giuseppe Garibaldi. E così, notando un certo silenzio nella casa di Cinecittà, ha voluto far notare il ...

... at The Allianz Stadium, in Turin on December 8,. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)Allegri, allenatore della Juventus , presenta in conferenza stampa il match di domani contro la ...Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana - Juventus , sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A/2024. Dopo il roboante 6 - 1 in Coppa ...17:23 - I CONVOCATI- La Juventus, tramite sul suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro la Salernitana: "Dopo la straripante vittoria in ...ROMA - Il settore delle aste immobiliari ha registrato un deciso calo nel 2023. Secondo il Report Aste 2023 del Centro Studi AstaSy Analytics di NPLsRe ...