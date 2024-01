“Genoa comunque e ovunque” | al cinema dal 29 gennaio al 4 febbraio

Inter,, campione d'Inverno: "Spiace per il campo che è in condizioni critiche, bisogna far ... Dal pareggio cole da una vittoria sofferta come quella di oggi si possono trarre ......, potrebbe non essere finito. In provincia "Granda" sono arrivate il portiere Fedele, in ... Promette scintille anche la sfida trae Parma mentre spicca al centro della classifica il derby ...Blog Calciomercato.com: C'era da parte mia un notevole interesse nel seguire questa partita totalmente rossoblu, oltretutto un classico di vecchie squadre e gloria del nostro ...Ma per il Genoa è comunque un pari che vale oro, dopo una vigilia complessa. In casa Bologna, Motta deve rinunciare agli infortunati Soumaoro, Kristiansen e Ndoye, oltre a Bonifazi sul mercato e a El ...