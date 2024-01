Gelo record a casa di Greta Thunberg | quanti gradi ci sono in Svezia ora

(Di sabato 6 gennaio 2024) Freddo. Temperature a picco. Giù a meno 43,6centi. Non succedeva da un quarto di secolo. Laè imbiancata. È ghiacciata. È paralizzata. Il cielo bianco e bianco tutto attorno, sulle case, sugli alberi, sulle strade. Con disagi e chiusure (per esempio nelle scuole), col secondo giorno consecutivo che il termometro della cittadina di Kvikkjokk, nella regione artica svedese, cala a doppia cifra e quella cifra è almeno meno 40. Si battono i denti e ci si stringe nelle giacche, di uscire non se ne parla. TUTTO BLOCCATO - E infatti i trasporti in Scandinaviabloccati, i ponti chiusi, i servizi ferroviari (assieme ai traghetti) sospesi.abituati al freddo a Kvikkjokk, ma questo è eccezionale. «È la temperatura, per gennaio, più bassa ...

