Gaza | Onu | La carestia è dietro l' angolo - Israele | Il tempo della diplomazia con Hezbollah sta per scadere

Giappone: salgono a 64 i morti per terremoto. ALtro scossa di maglitudo 5,5. Zelensky, da Russia 300 missili e 200 droni in 5 giorni (ilsole24ore)

Kuleba: «Non c’è piano B, confidiamo in aiuti occidentali». Media, nove membri di Hezbollah uccisi in attacchi di Israele (ilsole24ore)

06 gen 00:31 Nel 2022 gli 007 israeliani descrissero l'attacco del 7 ottobre - VIDEO 06 gen 00:20 Israele, i familiari degli ostaggi sul luogo della strage - VIDEO 06 gen 00:12: "La ..."La Striscia è inabitabile", dice il coordinatore per gli Affari umanitari dell'. E mentre da ... Punti chiave 05:50: il numero dei morti nella notte sale a 21 03:21 Aerei di Francia e Giordania ...Le missioni di Blinken e Borrell per pensare a una soluzione per il dopoguerra, la crisi umanitaria a Gaza, gli scontri in Cisgiordania, la possibile offensiva in Libano, il pericolo Iran. Anche per I ...Ogni giorno, qui, è peggiore del precedente. Alla gente va bene qualsiasi soluzione porti alla fine della guerra e alla ricostruzione ...