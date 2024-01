Gaza | la ' soluzione finale' dei fascisti di Tel Aviv nelle parole di Ben Gvir e Bezalel Smotrich

Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – In un breve post sui social media nelle ore successive all' approva zione della risoluzione del ... (dayitalianews)

di Giorgio Cremaschi Che il sionismo israeliano sia oramai una forma aperta di razzismo sempre più simile al nazismo non lo dimostra solo il genocidio a, ma l'idea difinale della questione palestinese che si sta affermando nel governo Netanyahu.Ma per chi governa oggi Israele, la "finale" perè la deportazione di 2 milioni di gazawi nel Sinai.finale Globalist lo ha raccontato in più articoli, con il prezioso ...“Quello che abbiamo imparato negli ultimi 30 anni, e che stiamo imparando ora con la tragedia vissuta a Gaza, è che la soluzione deve essere imposta… Leggi ...Per chi governa oggi Israele, la “soluzione finale” per Gaza è la deportazione di 2 milioni di gazawi nel Sinai.