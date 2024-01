Gatto scomparso a Spoleto | Nino Frassica sarebbe indagato insieme a sua moglie e alla figlia della donna

Nessuna traccia del Gatto Hiro, ma arriva un avviso di garanzia per la moglie di Nino Frassica , l’ex pornostar Barbara Exignotis, già nota come ... (secoloditalia)

Ma se delnon si è avuta più notizia a Spoleto, dopo l'iniziale e spontanea mobilitazione per ritrovare Hiro "gli animi si sono scaldati e pure spazientiti da una pubblicità non richiesta e ...Leggi Anche Nino Frassica cerca ancora il suoa Spoleto: 'Non c'è più traccia di Hiro' Leggi Anche Scomparsa deldi Nino Frassica, indagate la moglie dell'attore e la figlia ...Nino Frassica “indagato per le polemiche sulla scomparsa del suo gatto Hiro”: le accuse dopo la denuncia dei vicini di casa a Spoleto ..."Le ipotesi di reato sono tra le altre diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere" ...