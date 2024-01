Furia Verona nel post partita | Sogliano | “Gravissima mancanza di rispetto”

Finale pazzesco in Inter - Hellas Verona . Frattesi segna il gol del vantaggio in pieno recupero e pochi minuti dopo Henry sbaglia il rigore che ... (247.libero)

Non è un errore, è una mancanza di rispetto nei confronti del. Hanno calpestato la nostra dignità, perchè siamo venuti qui a giocare la nostra partita contro una squadra fortissima che ...Iltorna a casa con un grande torto "... ...Definire "rocamboleschi" gli ultimi minuti di Inter-Verona non è sufficiente per descrivere gli incredibili episodi capitati all'interno di essi. In sequenza: il goal ...Il direttore sportivo Sogliano e l'allenatore Baroni non hanno gradito la direzione arbitrale dei minuti finali della partita persa a San Siro ...