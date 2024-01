Fulminacci torna con “+ 1” | il suo terzo album | dal 12 gennaio

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA – A quasi due mesi dall’uscita del suo“Infinito +1”,venerdì 12con il singolo “+1”, che si va ad aggiungere alle 10 tracce già pubblicate. “+1” è un brano che scalda il cuore, in cui la dolcezza del testo abbraccia la melodia della canzone, alleggerendo l’anima già dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Colla Zio a Firenze per presentare il primoFiorella Mannoia e Danilo Rea annunciano nuove date e l’uscita di un disco Omar Pedrini celebra a Milano l’“Che ci torno a fare a Londra” Jimi Hendrix Experience: in arrivo il live all’Hollywood Bowl Il Corde Tour di Mannarino si sposta nei teatri 20 anni di “111”, esce ...