Fuga di gas fa esplodere una palazzina fuori Roma | tre residenti estratti vivi dalle macerie

Paura in provincia di Roma stamattina dove una palazzina è esplosa a causa – forse – di una fuga di gas. Tre le persone estratte dalle macerie e ... ()

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... ()

Un boato e poi l?esplosione e nel piccolo comune di Canale Monterano , in provincia di Roma una palazzina di due piani è Crolla ta alla prima ore del ... (ilmessaggero)

L’Epifania è arrivata, e anche se segna la fine delle lunghe feste natalizie è un momento di grande gioia per tutti: gli adulti ne approfittano per ... (dilei)

Firenze : auto finisce contro muro e provoca fuga di gas a Greve in Chianti. Salvato il conducente

I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 2 gennaio 2024, alle ore 11:00 nel comune di Greve in Chianti in Via Lando Conti, a seguito di un ... ()