Frosinone-Monza | Di Francesco | “Abbiamo commesso molti errori La fortuna non è dalla nostra parte”

(Di sabato 6 gennaio 2024) “Nel primo tempo nonapprocciato bene la gara e. Sul primo gol siamo stati ingenui come anche sul secondo. Sul 2-0 Soulé haun errore: lui molto spesso tende ad assumersi troppe responsabilità, considerando l’età che ha. In questo lui sa che deve crescere”. Questo il commento ai microfoni di Dazn del tecnico del, Eusebio Didopo la sconfitta per 3-2 subita in casa contro il. “Avremmo meritato di più, sicuramente la buona sorte non èin questa fase. Dobbiamo essere attenti e freddi nell’analizzare le cose. Anche i ragazzi giovani possono avere delle fragilità all’interno di un percorso di ...

- Ildi Palladino, oggi squalificato, batte in trasferta 3 - 2 il, e torna alla vittoria in Serie A dopo tre giornate. Al Benito Stirpe, il team brianzolo è bravo a portarsi ...Ilvince 3 - 2 in trasferta sul campo del, nella sfida valida per il 19° turno di Serie A . Successo importante per i brianzoli, che conquistano l'intera posta in palio con non poche ...Il Monza espugna lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone imponendosi 3-2 nella gara della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino sale così al decimo posto con 25 punti mentre quell ...Befana amara per il Frosinone, che cade in casa contro il Monza e resta inchiodato a 19 punti in classifica. Per i canarini il nuovo anno inizia come era partito il campionato, ossia con ...