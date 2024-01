Frosinone-Monza 2-3 | il tabellino

I brianzoli, in vantaggio di tre gol a inizio secondo tempo, passano 3-2 allo Stirpe. Il Frosinone reagisce con Harroui e Soulé (rigore) e sfiora la ... (ilgiornale)

Frosinone-Monza - problemi tecnici al Var : lo 0-2 confermato con una telefonata a bordocampo

problemi tecnici durante il primo tempo di Frosinone-Monza, 19ª giornata di Serie A. Come riferito in telecronaca da Dazn, in sala VAR... (calciomercato)