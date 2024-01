Frosinone-Monza 2-3 | decimo posto per i brianzoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilespugna lo Stadio Benito Stirpe diimponendosi 3-2 nella gara della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino sale così alcon 25 punti mentre quella di Eusebio Di Francesco resta ferma a 19 punti. Nel primo tempo ilcolpisce due volte il, nonostante i padroni di casa siano stati più a lungo in possesso del pallone creando qualche buona occasione. La rete del vantaggio dei lombardi arriva al 18? quando Colpani crossa da destra verso il centro dove Carboni colpisce male, favorendo Dany Mota che batte Turati. Sul finire della prima frazione, al 45? arriva il raddoppio delcon Soulé che si fa rubare il pallone a centrocampo da Carboni che innesca Dany Mota, per poi ricevere ...

Ecco il riassunto per quanto concerne le Pagelle del match tra il Frosinone e il Monza : match che si è giocato oggi in terra gialloblu Le Pagelle ... (calcionews24)

“Nel primo tempo non abbiamo approcciato bene la gara e abbiamo commesso molti errori. Sul primo gol siamo stati ingenui come anche sul secondo. ... (sportface)

Questo il commento ai microfoni di Dazn del tecnico del, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 3 - 2 subita in casa contro il. 'Avremmo meritato di più, sicuramente la buona ...2 - 3 (0 - 2) nella partita della 19/a giornata giocata oggi al 'Benito Stirpe'. Queste le reti: nel pt 18' Dany Mota, 45' V. Carboni; nel st 11' autorete Soulé, 12' Harroui, 31' ...Il Monza torna a vincere lo fa in grande stile espugnando il Benito Stirpe: prima della squadra di Palladino, solo Napoli e Juventus avevano vinto a Frosinone. 2-3 il risultato finale in favore dei ...FROSINONE (ITALPRESS) – Il Monza di Palladino, oggi squalificato, batte in trasferta 3-2 il Frosinone, e torna alla vittoria in Serie A dopo tre giornate. Al Benito Stirpe, il team brianzolo è bravo a ...