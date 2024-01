Frosinone-Monza 0-2 | finisce il primo tempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Al Benito Stirpe, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stirpe,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24.Ospiti avanti per 2-0 grazie alla rete di Dany Mota al 18? e di Valentin Carboni al 45?. La squadra di Di Francesco sarà chiamata a reagire nella ripresa. SECONDO

Al Benito Stirpe, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stirpe,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Ospiti ...... valido per il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per la sfida delle 15 ile il. Eusebio Di Francesco (LaPresse) - Calciomercato.Il secondo match del sabato dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A vedrà alle ore 15:00 al “Benito Stirpe” il Frosinone opposto al Monza. La compagine ciociara è quattordicesima con 19 ...Dean Huijsen e il suo agente Alejandro Santisteban hanno scelto e voluto la Roma, preferendo la soluzione giallorossa al Frosinone.