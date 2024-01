Frosinone-Monza 0-2 | doppio vantaggio per i brianzoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) Al Benito Stirpe, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stirpe,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Ospiti avanti per 2-0 grazie alla rete di Dany Mota al 18? e di Valentin Carboni al 45?. La squadra di Di Francesco sarà chiamata a reagire nella ripresa. SECONDO TEMPO

Valentin Carboni ha segnato il gol del raddoppio in Frosinone-Monza , gara in corso allo Stirpe. Il giocatore in prestito dall’Inter mostra tutta la ... (inter-news)

... valido per il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per la sfida delle 15 ile il. Eusebio Di Francesco (LaPresse) - Calciomercato.Al Benito Stirpe, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stirpe,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Ospiti ...Valentin Carboni ha segnato il gol del raddoppio in Frosinone-Monza, gara in corso allo Stirpe. Il giocatore in prestito dall’Inter mostra tutta la sua classe. GOLAZO - La classe non… Leggi ...Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in questi minuti a Frosinone nel match tra i padroni di casa e il Monza.