Frontale nel Catanzarese | quattro morti

Leggi su agi

(Di sabato 6 gennaio 2024) AGI -persone sono morte i in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica a Calalunga-Pietragrande, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato lo scontrotra due auto. Da accertare le cause. Sul posto personale dell'Anas, che ha chiuso la strada, istituendo un'uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande con deviazione sulla strada provinciale. Sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori del 118. Due le vetture coinvolte, una Fiat Idea e una Fiat Panda, dove viaggiavano levittime: una donna, che era alla guida dell'auto, e tre giovani di circa venti anni. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea, ricoverato in ospedale e sottoposto all'alcol test. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalle lamiere e messo in sicurezza le vetture ed il sito. ...