Frontale nel Catanzarese | morti quattro giovani

AGI - Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica a Calalunga - Pietragrande, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato lo scontrotra due auto. Da accertare le cause. Sul posto personale dell'Anas, che ha chiuso la strada, istituendo un'uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande con deviazione sulla strada ...... Hazcam mentre era fermo per due settimane durante la congiunzione solare di Martenovembre 2023. L'ombra del rover è visibile sulla superficie in queste immagini riprese dalla Hazcam. ...La vettura dei coniugi ha terminato la corsa sul muro esterno della Asl. Grave incidente stradale nel giorno dell’ Epifania a Lecce su via Don Manzoni, a pochi passi dal rondò di Torre del Parco, nei ...FRASCATI (cronaca) - Sul posto i carabinieri, disagi per la circolazione stradale ilmamilio.it - contenuto esclusivo Incidente questa mattina verso le 10,30 su via Enrico Fermi, nella periferia di F .