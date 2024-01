Freddo polare russo | prima il maltempo e poi il crollo termico

(Di sabato 6 gennaio 2024) La Befana non porta via soltanto le feste ma anche il clima mite. Da giorni, infatti, si parla con insistenza dell'arrivo dell'inverno vero. A confermarlo, oggi, è anche Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it. Il ciclone dell'Epifania scatenerà forte"per almeno 48 ore". "Piogge abbondanti e neve sulle Alpi" in un primo momento. Da domani, invece, "ingresso di correnti polari russe dalla Porta della Bora e un conseguente calo significativo delle temperature su tutto il Paese". "Nelle prossime ore, la Fase 1 (quella non fredda) porterà piogge intense su Nord-Est, Isole Maggiori e regioni centrali: la neve cadrà oltre i 700-1000 metri sulle Alpi con accumuli eccezionali. Nelle 24 ore di un'Epifania decisamente ‘Bianca' registreremo fino a 70-80 cm di neve fresca sulle Alpi orientali e parte di quelle centrali. Sull'Appennino la neve cadrà solo ...

Ma niente ere glaciali In altre parole, torneremo indietro di 50 anni, ma non vivremo ere glaciali o gelo artico in Italia, non almeno durante questo episodio di discesarussa. Il...Il maltempo si distinguera' in due fasi: la prima, ancora a carattere 'non', con piogge ... L'aria fredda di originecontinentale, e in discesa da Nord - Est, entrera' dalla Porta della ...La prima vera ondata di freddo invernale sta per fare il suo ingresso sull'Italia: termometri sotto le medie del periodo e nevicate anche in pianura, ecco il meteo che ci aspetta ...Allerta arancione in parte della Toscana, gialla in altre 11 regioni. Anche 80 cm di neve su Alpi orientali e centrali. Da domenica forte calo delle temperature ...