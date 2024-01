Frattesi al 93? regala il 2-1 all’Inter sul Verona | Inzaghi campione d’inverno

Una gara così non si è mai vista perché al contrario sarebbe stata ricordata per sempre. Quello che accade a San Siro è inimmaginabile. L? Inter vince ... (ilmessaggero)

Una gara così non si è mai vista perché al contrario sarebbe stata ricordata per sempre. Quello che accade a San Siro è inimmaginabile. L?Inter vince ... (ilmessaggero)

Una gara così non si è mai vista perché al contrario sarebbe stata ricordata per sempre. Quello che accade a San Siro è inimmaginabile. L?Inter vince ... (ilmattino)

Tante polemiche dopo il triplice fischio di . Il motivo Il gol del vantaggio dial' , viziato da un fallo di Bastoni su Duda : gomitata a palla lontana. Il Var non è intervenuto per richiamare Fabbri al monitor e il direttore di gara ha convalidato la rete. Una ...Gol di, Verona furioso Minuto, l'Inter batte un calcio d'angolo che la difesa del Verona riesce a intercettare. Il difensore nerazzurro Bastoni , salito in area gialloblù per saltare di ...L'ex arbitro e moviolista di Dazn ha commentando il mancato intervento del Var in occasione del vantaggio nerazzurro ...l'azione prosegue e arriva la rete decisiva dell'ex Sassuolo C'è un episodio molto contestato nell'azione della rete di Frattesi che decide Inter-Verona nel recupero e vale per Inzaghi il titolo di ...