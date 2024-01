Franco Nero al SorrentoFFF annuncia nuovo film con Vanessa Redgrave e tutta la celebre “dinastia”

Franco Nero ha rivelato che avrebbe voluto interpretare il ruolo di Oskar Schindler in Schindler’s List ma che, per una questione di tempistiche, ha ... (cinemaserietv)

Se da un lato gli spettri di quel novembreincutono gli stessi timori delle passate stagioni, ... Tra questi anche l'ex della partita Martinelli, che non tornerà alScoglio per l'ennesima ...Su una t - shirt girocollo in jersey di cotone e lino bianco, su un bombercon maniche a ... Il mondo di Niki de Saint Phalle Niki de Saint Phalle, artista e scultrice- americana, è stata ...Franco Arminio è indubitabilmente un poeta ... portare rancore,/ricorda il male/che hai trasformato in bene,/libera la tua tenerezza,/ma studia il nero del mondo,/non nascondere lo ...Oggi, al Gala conclusivo della seconda edizione del SorrentoFFF (Sorrento Film & Food Festival), Franco Nero annuncia il nuovo film del figlio Carlo Gabriel a cui parteciperà insieme ...