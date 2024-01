Fotogallery - Roma | esplode palazzina | in tre estratti vivi dalle macerie

tragedia sfiorata 06 gennaio 2024 10:36, esplode palazzina: in tre estratti vivi dalle macerie - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...giornata di solidarietà 06 gennaio 2024 11:04- All'ospedale Gemelli dila Befana dei bambini arriva con l'Aidr - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - -...Accertamenti in corso per verificare che non ci siano altre persone rimaste sotto le macerie. Secondo quanto si apprende, la casa della deflagrazione sarebbe una fuga di gas. Le indagini sono in corso ...L’idea nasce dal bisogno di alleggerire la Radiologia dell’ospedale San Paolo. Aumenterà l’offerta diagnostica sul territorio a beneficio delle liste di attesa ...