FOTO Mazzocchi | che grinta! Le prime immagini alla corte di Mazzarri

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’impatto dia Castel Volturno con grinta e dedizione. Il Napoli fa il suo ingresso trionfale nella scena calcistica con il nuovo acquisto. Pasquale, il calciatore “barrese”, ha fatto il suo ingresso trionfale nell’ambito azzurro. La sua grinta e applicazione sono subito emerse durante la presentazione ufficiale a Castel Volturno, con un impatto significativo sulla scena calcistica partenopea. Il Napoli, sempre attento alle dinamiche digitali, ha utilizzato i suoi canali social per diffondere ledell’attaccante nella nuova maglia azzurra. Già dgiornata precedente,aveva condiviso la sua gioia per questa nuova avventura, un sogno che si è finalmente realizzato nella sua Napoli natale. Un ritorno alle origini, dopo anni di peregrinazioni ...

Perprimo "battesimo", con Tommaso Starace che gli ha servito il caffè prima dell'allenamento, come da tradizione in casa Napoli. Guarda lasu CalcioNapoli24 . CalcioNapoli24.it è ...Primi scatti in aglia azzurra per il neo acquisto Pasquale. Guarda lein allegato! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...L'impatto di Mazzocchi a Castel Volturno con grinta e dedizione. Il Napoli fa il suo ingresso trionfale nella scena calcistica con il nuovo acquisto.Pasquale Mazzocchi ha subito mostrato grande grinta e applicazione a Castel Volturno: che impatto alla corte di Walter Mazzarri.