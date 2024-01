FOTO | Logan Paul mostra i lividi dopo l’attacco di Kevin Owens

Logan Paul ha conquistato lo US Title grazie alla vittoria ai danni di Rey Mysterio in quel di Crown Jewel. Si è trattato del primo titolo in ... (zonawrestling)

Non procedete con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni ! Lache svela il look ... Patton Oswalt (Eternals), Celeste O'Connor (Ghostbusters: Legacy),Kim (The Walking Dead: ...Nel post di Jackman vediamo l'attore farsi radere le basette die unadal set con un lungo impermeabile che copre il costume di Wolverine ( look già svelato in precedenza ). Anche Ryan ...Logan Sargeant ritiene che il divario tra le monoposto di Formula 2 e la Formula 1 sia troppo grande per preparare al meglio i piloti alle sfide della massima categoria. Al di là del gap prestazionale ...Mentre il 2023 volge al termine, Hugh Jackman e Ryan Reynolds condividono su Instagram alcune foto dietro le quinte del prossimo Deadpool 3.