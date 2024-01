Formia | al via dall’8 gennaio i lavori di ripristino del manto stradale di Via Vitruvio

(Di sabato 6 gennaio 2024), 62024 – Prenderanno il via nella giornata di lunedì 82024 e fino a venerdì 12, ididelin via, nel tratto compreso tra l’intersezione tra via Nerva e Largo Paone. Il, già programmato da tempo e che interessa la parte centrale di, attiene al completamento deidi potenziamento della rete realizzati da e-distribuzione. Lato comune dic’è anche il tema del miglioramento della viabilità e della sicurezzadi una delle arterie maggiormente trafficate. La manutenzione complessiva delle strade rientra in una vasta ottica di riqualificazione da parte dell’amministrazione ...

Formia – “L’arte di iniziare : percorso nel nuovo anno” . E’ il titolo del l’iniziativa che si è inaugurata ieri in via Rubino , pedonalizzata per ... (temporeale.info)

Formia – “L’arte di iniziare : percorso nel nuovo anno” . E’ il titolo del l’iniziativa che si è inaugurata ieri in via Rubino , pedonalizzata per ... (temporeale.info)

Formia – Prenderanno il via nella giornata di lunedì 8 gennaio 2024 e fino a venerdì 12, i lavori di ripristino del manto stradale in via Vitruvio, ... (temporeale.info)

Formia , 5 gennaio 2023 – “L’arte di iniziare: percorso nel nuovo anno”. E’ il titolo dell’iniziativa che si è inaugurata ieri in via Rubino , ... (ilfaroonline)

Formia – Da lunedì 8 gennaio 2024 saranno effettuati lavori di asfaltatura di un tratto di via Vitruvio , da via Nerva a largo Paone. I lavori di ... (temporeale.info)

Ha voti a Pontinia,, Lenola: è in grado di rimettere in discussione molti equilibri. L'... (Leggi qui: Tajani ed il fortino del Lazio:all'intergruppo ). ' Angelo Tripodi contribuirà a ...... Licata - Akragas (Pasquetto di Crema), Portici - Afragolese (Bissolo di Legnago), Ragusa - Trapani (Pizzi di Bergamo), San Luca - Locri (Mirri di Savona), Siracusa - Canicatti (Scarpati di) *...Il divieto di sosta ed il divieto di circolazione veicolare interesseranno soltanto il tratto tra via Nerva e Largo Paone.Due signore ottantenni di Formia e Ponza hanno denunciato l’agente di viaggio che ha origini alvitane. La vicenda a ottobre, quando un’intera comitiva non partì per il santuario ...