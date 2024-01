Formazioni ufficiali Lecce-Cagliari | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 6 gennaio 2024) per il match di Serie A in programma alle 18 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 18.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Berisha, Listkowski, Faticanti, Blin, Almqvist, Piccoli.(4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Mancosu, Deiola, Pereiro, Sulemana, Azzi, Pavoletti.

Blackburn e Cambridge United militano rispettivamente in EFL Championship e League One, entrambi in una posizione di medio-bassa classifica. I ... (infobetting)

Le Formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari , match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Al Via del Mare va in ... (sportface)

La Juventus Primavera sarà subito messa alla prova nella prima partita del 2024. I bianconeri saranno ospiti del Torino nel derby della Mole. La squadra di Montero non ha salutato bene l'anno e. I tre ...Ledi Lecce - Cagliari, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 . Al Via del Mare va in scena uno scontro salvezza di vitale importanza che ...MARCATORI: 11' Sgarbi, 24' Patierno, 28' Patierno. LATINA (3-5-2): Cardinali; Del Sole, Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Riccardi, Paganini, Di Livio, Crecco; Fabrizi, Fella. A disp.: Vona, Bertini, ...Siracusa-Canicattì: Diretta LIVE. Streaming gratis. Vedi il match. Dove vederla in tv. Sky o Dazn. Formazioni e orario. No Hesgoal Vipleague Rojadirecta ...