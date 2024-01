Formazioni ufficiali Chelsea-Preston | FA Cup 2023 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup. A Stamford Bridge, la squadra di Pochettino va a caccia del passaggio del turno e spera di confermare il suo buon feeling con le coppe, come dimostrato dalla semifinale raggiunta in Carabao Cup. A tentare di rovinare la festa dei Blues sarà il, club di seconda serie determinato a ribaltare il pronostico della vigilia. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di sabato 6 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

Blackburn e Cambridge United militano rispettivamente in EFL Championship e League One, entrambi in una posizione di medio-bassa classifica. I ... (infobetting)

FROSINONE - MONZAFROSINONE (3 - 4 - 3): Turati; Monterisi, Lusuardi, Okoli; Lirola, Harroui, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di FrancescoMONZA (3 - 4 - 2 - 1): ...INTER - VERONAINTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. All. S. InzaghiVERONA (4 - 2 - 3 - ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Benevento e Turris, in campo a partire dalle 16.15 (LIVEMATCH su Tuttoc.com) per la 20^ - e prima di ritorno - del girone C di terza serie.Con un finale folle, l'Inter batte 2-1 il Verona e si laurea campione d'inverno. La squadra di Simone Inzaghi sale a 48 punti, +5 sulla Juve, diretta inseguitrice, che scenderà in campo domani… Leggi ...