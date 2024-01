Fondamentalista islamico di Hezbollah | incontra Gesù in prigione e si converte

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 6 gennaio 2024) Afshin Javid è stato per anni miliziano di, in Libano. È arrivata poi la clamorosa conversione, una svolta a trecentosessanta gradi, di quelle che non ti aspetti. A documentarla un’intervista in esclusiva rilasciata dallo stesso Javid all’emittente televisiva Cbn. Il suo fondamentalismodi matrice antisemita lo portava addirittura ad ammirare Hitler. La più L'articolo proviene da La Luce di Maria.