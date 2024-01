Fisco | pressione reale al 47 | 4% Colpito soprattutto chi ha il reddito fisso e non può evadere

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nonostante i calcoli Istat e le valutazioni di altri centri studi, la stima della Cgia di Mestre è spietata: nel 2023 i contribuenti italiani fedeli (in particolare coloro che non hanno possibilità dicome lavoratori dipendenti e pensionati) dalhanno subìto unafiscaledel 47,4 per cento. Quasi 5 punti in più rispetto al dato ufficiale, che l'anno scorso si e' attestato al 42,5 per cento L'articolo proviene da Firenze Post.

