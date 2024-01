Fiorentina | seimila tifosi viola per vincere in casa Sassuolo Italiano costretto a cambiare Formazioni

(Di sabato 6 gennaio 2024) Saranno, ial seguito dellain. Per sostenere la squadra in una partita daper continuare la corsa, e il sogno, verso la Champions. Sarà unacon diverse novità. Indisponibili gli infortunati Nico Gonzalez, Riccardo Sottil e Dodo, con Kouame impegnato in Coppa d'Africa, Vincenzosembra intenzionato a varare un mini turnover anche in considerazione del fatto che la sua squadra scenderà in campo tre volte in otto giorni L'articolo proviene da Firenze Post.

In vista di- Inter, il tecnico dellaVincenzo Italiano è intervenuto in ... I tifosi Idi ieri ci hanno dato ottimismo, vicinanza e passione. Ci chiedono di dare l'anima, ...In vista di- Inter, il tecnico dellaVincenzo Italiano è intervenuto in ... I tifosi Idi ieri ci hanno dato ottimismo, vicinanza e passione. Ci chiedono di dare l'anima, ...Saranno seimila, i tifosi al seguito della Fiorentina in casa Sassuolo. Per sostenere la squadra in una partita da vincere per continuare la corsa, e il sogno, verso la Champions. Sarà una Fiorentina ...Qualche malvivente ha danneggiato la porta di ingresso e ha portato via, secondo una prima stima, merce e capi di abbigliamento del valore complessivo di circa seimila euro ... conferma E’ morta la ...