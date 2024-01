Fini | “Pozzolo? Un balengo | fu allontanato da Alleanza Nazionale”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Emanuele, il deputato di Fdito nei guai per il colpo partito dalla sua pistola la notte di Capodanno, "quando ero presidente di An, lo allontanammo, senza nemmeno espellerlo, dalla federazione di Vercelli perché era un violento estremista verbale. Il suo caso non finì sulla mia scrivania, ma se ne occupò Donato Lamorte, capo della mia segreteria politica. Capimmo che era un, come si dice in Piemonte, e lo accompagnammo alla porta: via, andare". A raccontarlo è Gianfranco, in un'intervista a Il Foglio. A chi gli domanda se in Fdi ci sia un problema diffuso di classe dirigente, "c’è sempre quel vecchio proverbio – risponde – dell’albero che quando cade fa più rumore della foresta che cresce. Tra il goliardico e l’approssimativo i casi sono pochi. I ...

Emanuele, il deputato di Fdi finito nei guai per il colpo partito dalla sua pistola la notte di ... A raccontarlo è Gianfranco, in un'intervista a Il Foglio. A chi gli domanda se in Fdi ci ...ovviamente si riferisce a Emanuele, il 38enne deputato di Fdi espulso dal partito per quel colpo calibro 22 sparato chissà come dalla sua pistola al veglione di Capodanno invitato dal ...L'intervista al Foglio: 'Capimmo che era un balengo, come si dice in Piemonte, e lo accompagnammo alla porta: via, andare' ...NAPOLI (ITALPRESS) - "Per la prima del 2024 vorrei che si invertisse la rotta. Col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il risultato. Napoli è casa mia, non sono ancora riusc ...